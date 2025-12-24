واكتفى زياش بكتابة عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وهي الكلمات التي لاقت استجابة فورية من الوسط الرياضي، حيث أعربت مؤسسات وجماهير كرة القدم عن تعازيها للاعب المعروف بارتباطه الوثيق بأفراد عائلته.

وكان نادي الوداد الرياضي المغربي من أبرز المتفاعلين مع الخبر، حيث نشر رسالة تعزية رسمية وجهها إلى زياش وعائلته.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تدفقا لرسائل الدعم من المشجعين الذين عبروا عن تضامنهم مع زياش، واستذكر البعض منهم العلاقة القوية التي كانت تجمع اللاعب بشقيقه الراحل، الذي سبق له ممارسة كرة القدم داخل الصالات، وكان يمثل ركنا هاما في المحيط العائلي والرياضي للاعب.