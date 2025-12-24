وسجل مهاجم تونس إلياس العاشوري ثنائية في الدقيقتين 40 و64، بعدما افتتح إلياس السخيري التسجيل في الدقيقة 10 لـ"نسور قرطاج".

وتسعى تونس إلى اللقب الثاني في تاريخهم بعد 2004، ومحو إحباط النسخة الأخيرة في كوت ديفوار عندما خرجت من الدور الأول، بينما سجل دينيس أوميدي (90+2) هدف أوغندا.

وكانت نيجيريا تغلبت على تنزانيا 2-1 ضمن المجموعة ذاتها، في وقت سابق من الثلاثاء.

وتلتقي تونس نيجيريا، بينما تواجه أوغندا تنزانيا، في الجولة الثانية، السبت.

وحققت تونس فوزها الأول في المباريات الافتتاحية بالعرس القاري، بعدما فشلت في ذلك في النسخ الخمس الأخيرة، وذلك منذ أن فعلتها عام 2013 عندما تغلبت على الجزائر 1-0.