وقال المنتخب المصري في بيان على حسابه على منصة "فيسبوك"، إن "الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، كشف أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض".

وأضاف أن "الفحوصات الخاصة بمصطفى محمد أظهرت إصابته بكدمات في الكاحل".

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب أفريقيا، في إطار الجولة الثانية من "الكان".

وكان "الفراعنة" فازوا في أول مباراة لهم بـ"كان 2025" المقامة في المغرب، وذلك على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1.

يشار إلى أن مصر ستواجه جنوب أفريقيا يوم الجمعة ‌المقبل ثم أنغولا يوم 29 ديسمبر في بقية مباريات دور المجموعات.

وتتطلع مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية، بعدما خسرت النهائي مرتين في 2017 و2021.