واستغل جاكسون تمريرة عرضية منخفضة من ‌إسماعيل ​ياكوبس ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 40، قبل أن يستعرض رشاقته في التعامل مع تمريرة إسماعيلا سار ليضاعف تقدم فريقه ​قبل ‍مرور ساعة بقليل.

وتواصل ضغط السنغال وتمكنت من تسجيل هدف ثالث متأخر عن ‍طريق شريف ⁠ندياي في الدقائق الأخيرة.

وكانت ‍للسنغال 28 محاولة على المرمى.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف ‌عن جمهورية الكونغو ‍الديمقراطية بعد ‍الجولة الافتتاحية من المباريات.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد فاز ‌1-صفر على بنين في وقت سابق اليوم.

وفازت السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021 وتُعد من بين المرشحين للفوز مرة أخرى في ⁠هذه النسخة.