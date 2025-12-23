ووفقا لتقرير موقع "غيف مي سبورت"، تصدر الجزائري رياض محرز قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا، إذ يحصل أسبوعيا على أكثر من مليون دولار من نادي الهلال السعودي، فيما حل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المرتبة الرابعة بأجر أسبوعي يبلغ 536 ألف دولار.

أما نجم مانشستر سيتي عمر مرموش فحل في المرتبة السادسة بحوالي 395 ألف دولار أسبوعيا.

فيما جاء أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في المرتبة الثامنة بأجر يبلغ 310 ألف دولار.

أما ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، الذي حل في المرتبة التاسعة، فيتقاضى أجرا يبلغ 212 ألف دولار أسبوعيا.

واستندت هذه البيانات على أرقام موقع "كابولوجي" المتخصص في تفاصيل رواتب وعقود اللاعبين في مختلف أنحاء العالم.

قائمة أعلى 15 لاعبا أجرا في كأس أمم إفريقيا 2025: