وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب "أدرار" بمدينة أكادير "لقد صعبنا الأمور على أنفسنا، ولم نستغل الفرص في توقيت مبكر بسبب قلة التركيز والإصرار".

وأضاف "لقد حذرت اللاعبين قبل المباراة من منح أي فرصة للمنافس، وبالفعل ارتفعت معنويات لاعبي زيمبابوي عقب التقدم بهدف، ولكن سيطرنا على المباراة وأهدرنا الكثير من الفرص".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "قلت للاعبين البطولة ليست سهلة، ومطلوب منا المنافسة، وهذا حقنا أن نتواجد بين المرشحين، إلا أن اللقب لن يتحقق بسهولة، لأن كل الفرق لديها طموح إثبات الذات".

وختم حسام حسن تصريحاته قائلا: "ما توقعته حدث، كان بالإمكان تفادي الهدف واستغلال الفرص، كلها دروس مستفادة وتحدثت مع اللاعبين بشأنها".

وبهذا الفوز تساوى منتخب مصر مع جنوب إفريقيا بعد فوز الأخير على أنغولا بنتيجة 2 - 1 أيضا في وقت سابق من يوم الإثنين.