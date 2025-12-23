وهزّ صلاح الشباك بتسديدة رائعة من داخل المنطقة ‌في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود البطل التاريخي لأمم إفريقيا بسبعة ألقاب لبداية جيدة.

وكان برينس ديوب افتتح التسجيل لزيمبابوي على عكس سير اللعب في الدقيقة 20 بعدما سيطر منتخب مصر على أول ربع ساعة من المباراة بعد عدة محاولات قادها ⁠صلاح وإمام عاشور ومروان عطية. ‍

وتدخل ديوب بقوة على صلاح في الدقيقة 14 قبل أن يسجل أول أهداف اللقاء ‌مستغلا تمريرة من الجهة اليسرى ليسدد كرة أرضية سكنت شباك محمد الشناوي.

وأدرك عمر مرموش ‌لاعب مانشستر سيتي التعادل لمصر في الدقيقة 63 بتسديدة من زاوية ضيقة في سقف المرمى.

جدير بالذكر أنه في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية فازت جنوب إفريقيا 2-1 ⁠على أنغولا.