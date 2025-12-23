وتقدم المنتخب الجنوب إفريقي عن طريق أوزوين أبوليس في الدقيقة 21، قبل أن يدرك مانويل شو التعادل لأنغولا في الدقيقة 35.

وسجل منتخب جنوب إفريقيا هدفا ألغاه الحكم في الدقيقة 54، لكنه نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 عن طريق فوستر، ليحصل على أول ثلاث نقاط له في المسابقة.

ودخل منتخب جنوب إفريقيا المباراة بضغط منذ البداية وهدد مرمى هوغو ماركيز حارس أنغولا في أكثر من مناسبة، لكن الآخر تألق في إبعاد الفرص الخطيرة عن مرماه.

وعلى الجانب الآخر استعان منتخب أنغولا بالثنائي مبالا نزولا وجيلسون دالا، لكن رونوين ويليامز، حارس مرمى جنوب إفريقيا، كان في الموعد إلى جانب دفاع فريقه ونجح في إبعاد الخطر.

وفي الدقيقة 21 سجل منتخب جنوب إفريقيا هدف التقدم عن طريق أوزوين أبوليس، الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسط رقابة لصيقة من دفاع أنغولا، ليسدد كرة أرضية زاحفة هزت شباك ماركيز.

وبعد الهدف واصل المنتخب الجنوب إفريقي ضغطه، لكن مهاجمه فوستر فشل في إيجاد المساحات الخالية للدخول في عمق الدفاع الأنغولي.

من جانبه لم يتوقف منتخب أنغولا عن المحاولات، ونجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق مانويل شو، حيث تلقى عرضية من ضربة حرة نفذها زميله فريدي، ليضعها بلمسة ذكية من قدمه اليمنى في شباك ويليامز الذي عجز عن التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني واصل منتخب جنوب إفريقيا أفضليته على أرض الملعب، فيما التزم منتخب أنغولا بالحذر الدفاعي خشية تلقي هدف ثان في مرماه.

وسجل تشيانغ موريمي هدفا ألغاه الحكم في الدقيقة 54 بداعي التسلل، حيث تلقى تمريرة رائعة من وسط الملعب، ليسددها في شباك ماركيز، لكن الحكم لجأ إلى تقنية (الفار) ليقرر عدم احتساب الهدف.

ولم ينقص ذلك من عزيمة لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، ليواصلوا العمل على تسجيل الهدف الثاني، فيما حاول المنتخب الأنغولي الدخول إلى عمق منطقة جزاء منافسه دون جدوى.

وفي الدقيقة 79 سجل فوستر الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا، حيث سدد كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن كرته أقصى الزاوية اليمنى لمرمى ماركيز الذي لم ينجح في التصدي لها.

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في تسيير ما تبقى من أحداث المباراة لصالحه، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه على أنغولا 2-1.