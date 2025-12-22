وكان منتخب مالي قريبا من حصد النقاط الثلاث، قبل أن ينجح داكا في خطف هدف التعادل لزامبيا برأسية قاتلة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2).

وأثناء احتفاله بالهدف على طريقة "الشقلبة"، فقد داكا توازنه وسقط بقوة على رقبته، ما أثار حالة من الذعر بين زملائه داخل الملعب والجماهير الحاضرة.

وذكرت تقارير أن اللاعب بقي مستلقيا لبضع لحظات ثم نهض مجددا.

واستفاد منتخب المغرب من هذا التعادل، بعدما انفرد بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه في مباراة الافتتاح على جزر القمر بنتيجة (2-0).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره المالي في الجولة الثانية، بينما تلتقي زامبيا مع جزر القمر في مواجهة أخرى ضمن المجموعة.