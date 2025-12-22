وفي تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، وجه أبوريدة نداء حارا لكافة أطياف المنظومة الرياضية والجماهير بضرورة الاصطفاف والالتفاف خلف المنتخب، مشددا على أن هذه المرحلة تتطلب الدعم المطلق لكتيبة المدرب حسام حسن بعيدا عن أي خلافات جانبية.

وأوضح أن حجم المسؤولية يلقي بظلاله على الجميع داخل معسكر المنتخب، حيث يسود عزم أكيد بين اللاعبين والجهاز الفني على تقديم أداء يليق بصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري.

كما طمأن أبو ريدة الجماهير بأن مجلس إدارة الاتحاد لا يدخر جهدا في تسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لتذليل أي عقبات، وتهيئة المناخ المثالي للاعبين للتركيز فقط على ما يدور داخل المستطيل الأخضر وبذل أقصى جهد ممكن للعودة بالكأس الغالية.

وناشد رئيس اتحاد الكرة المصري، وسائل الإعلام والجمهور بضرورة تنحية أي ضغوطات أو انتقادات في الوقت الحالي، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل غرض وحيد، وهو مساندة المنتخب حتى صافرة النهاية، لضمان استعادة العرش الأفريقي ورسم البسمة على وجوه الملايين من عشاق الكرة المصرية.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة رقم 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة زيمبابوي، مساء الإثنين.