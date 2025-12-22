وقال غوارديولا، المعروف بصرامته في النظام الغذائي والتدريبات البدنية: "كل لاعب ⁠وزنه معروف. سيعودون الخميس المقبل وسأكون هناك لأراقب عدد الكيلوغرامات الزائدة (لأرى ما إذا ‌كانوا) اكتسبوا ​وزنا زائدا".

وأضاف: "في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام أريد أن أرى كيف سيعودون. يمكنهم تناول الطعام ولكنني أريد السيطرة عليهم. يجب أن اختيار تشكيلة لمباراة السبت المقبل ضد نوتنغهام فورست".

وتابع: "تخيل ​لاعبا يحظى ‍بجسد مثالي حاليا لكنه سيصل بثلاثة كيلوغرامات زائدة. سيبقى في مانشستر. لن يسافر إلى نوتنغهام فورست".

وقال غوارديولا، الذي انتقد لاعب وسط منتخب ‍إنجلترا كالفن فيليبس بعد ⁠عودته من كأس العالم 2022 بسبب وزنه الزائد، ‍أيضا إنه من المهم أن يستريح اللاعبون من جدول المباريات المزدحم.

وأضاف المدرب الإسباني للصحفيين: "الأسبوع المقبل سأقضي عطلة مع العائلة والشمبانيا. ‌تعلمت منذ وصولي ‍إلى إنجلترا، أنه ‍كلما أمكن منحهم أيام راحة، أفعل ذلك. جدول المباريات مزدحم للغاية ويجب على اللاعبين أن يصفوا أذهانهم. ‌عند العودة لاستئناف المباريات سيشعرون بالنشاط. على اللاعبين الذهاب مع عائلاتهم ونسيان كرة القدم. إنه أمر جيد. رؤيتهم للمدرب كل يوم أمر صعب للغاية!".

ويتأخر السيتي، التي فاز على ضيفه وست هام يونايتد 3-صفر، السبت الماضي، بفارق ⁠نقطتين عن أرسنال المتصدر بعد 17 مباراة.