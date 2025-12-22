وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، قال الركراكي: "المباريات الافتتاحية دائما صعبة، لقد سيطرنا واستحوذنا في الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية".

وأضاف: "لقد صححنا ذلك في الشوط الثاني بالتبديلات والشراسة الهجومية، وسجلنا هدفين".

وتابع قائلا: "كنا نعرف أن الفرص ستأتي وسيطرنا على المباراة. كان من المهم الفوز أمام جماهيرنا لندخل في (أجواء) المنافسة".

وعن غياب أشرف حكيمي، أكد الركراكي: "نحن بحاجة إليه لأنه أفضل لاعب في إفريقيا وبين الأفضل في العالم، لو لعب اليوم كان سيكون مفيدا خصوصا في الجناح لكننا لم نرغب في المجازفة وسنرى إذا ما كان سيلعب ضد مالي الجمعة".

وختم وليد الركراكي بالقول: "إنها بداية جيدة، فالفوز مهم أمام جماهيرنا لندخل أجواء المنافسة".

وأمام 60880 متفرج، كسب المنتخب المغربي، الساعي إلى لقبه الثاني منذ 50 عاما وتحديدا منذ 1976 في إثيوبيا، 3 نقاط وتفادى تكرار سقوطه في فخ التعادل في مباراته الافتتاحية لنسخة 1988 على أرضه أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-1.

وعزز المغرب رقمه القياسي الدولي في عدد الانتصارات المتتالية برفعها إلى 19.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها حتى نهايتها لكن استحواذه كان عقيما ولم يشكل أي خطورة على مرمى حارس جزر القمر يانيك باندور باستثناء حصوله على ركلة جزاء أهدرها سفيان رحيمي (11).

واستمرت معاناة "أسود الأطلس" في الشوط الثاني حتى منحهم إبراهيم دياز التقدم، ثم أمَّن أيوب الكعبي الفوز بهدف ثان رائع بتسديدة أكروباتية.

ويعد هذا الفوز الرابع للمغرب على جزر القمر في خمس مواجهات بينهما مقابل تعادل واحد، والثاني في العرس القاري بعد الأول في نسخة الكاميرون 2022 بثنائية نظيفة أيضا.

وستلعب مالي أمام زامبيا الإثنين ضمن منافسات المجموعة ذاتها في الدار البيضاء.

وستقام مباراتان أيضا ضمن المجموعة ⁠الثانية، حيث يلتقي منتخب أنغولا مع جنوب إفريقيا في مراكش، ويقود محمد صلاح منتخب مصر أمام زيمبابوي في أغادير.