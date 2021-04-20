وعلى استاد مولاي عبد الله في الرباط وفي حضور ‌ولي عهد المغرب، افتتح المغرب التسجيل عبر إبراهيم دياز في الدقيقة 55 بعد تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء من ‍سفيان أمرابط سيطر عليها نصير مزراوي قبل أن يمررها لدياز الذي سددها مباشرة ⁠في شباك حارس جزر القمر.

وضاعف المغرب تقدمه في الدقيقة 74 عندما أرسل أنس صالح الدين تمريرة ‌رائعة لزميله أيوب الكعبي الذي لعبها بضربة خلفية مزدوجة في الشباك.

وكان سفيان رحيمي أهدر فرصة افتتاح التسجيل مبكرا لمنتخب المغرب، بعدما أضاع ركلة جزاء لـ(أسود الأطلس) في الدقيقة 11، بعدما تصدى لها يانيك باندور، حارس مرمى جزر القمر، الذي تصدى لأكثر من تسديدة لفريق المدرب وليد الركراكي، الذي كان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من الأهداف.

وبهذه النتيجة، حصل منتخب المغرب، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد نسخة عام 1976، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم منتخبي مالي وزامبيا أيضا، فيما بقي منتخب جزر القمر بلا نقاط.

وبذلك، واصلت المنتخبات المضيفة للبطولة القارية سلسلة عدم الخسارة في المباريات الافتتاحية، للنسخة الـ15 على التوالي، حيث كان منتخب بوركينا فاسو آخر المنتخبات المضيفة للمسابقة، التي خسرت في اللقاء الافتتاحي بنسخة البطولة عام 1998.