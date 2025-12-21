وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين المغاربة والأفارقة الذين أضفوا أجواء فنية مميزة، مع عروض موسيقية ورقصات تعكس التراث المغربي والأفريقي.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المغربي البطولة بمواجهة جزر القمر في المباراة الافتتاحية، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التي تضم 24 منتخبا.

وحضر حفل الافتتاح مسؤولون كبار ومشاهير وعشاق كرة القدم، ومن المتوقع أن تستمر البطولة حتى 18 يناير المقبل، مع مباريات تقام في 6 مدن مغربية.