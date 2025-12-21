ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم الأحد على ملعب "مولاي عبد الله"، قبل المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبي المغرب وجزر القمر.

وكان المنتخبان التقيا في وقت سابق 4 مرات، انتهت 3 منها بفوز المغرب، فيما انتهت واحدة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويشارك في البطولة القارية 24 منتخبا، تم توزيعها على 6 مجموعات.

ومن بين هذه المنتخبات القارية، 6 منتخبات عربية، هي إلى جانب المغرب، مصر وتونس والجزائر والسودان وجزر القمر.

وتجمع المجموعة الأولى منتخبي المغرب وجزر القمر، بينما تجمع المجموعة الخامسة منتخبي الجزائر والسودان، في حين وقعت مصر في المجموعة الثانية، وتونس في المجموعة الثالثة.