وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي عشية مواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية: "معنويات صلاح في التدريبات مرتفعة جدا، وكأنه يبدأ مسيرته من جديد مع المنتخب. أرى أنه سيقدم بطولة كبيرة مع بلاده، ولديه حافز استثنائي."

وأضاف: "صلاح أيقونة وسيبقى كذلك. هو من أفضل لاعبي العالم، وأنا أسانده في كل ما يقوم به".

وجاء تصريح حسن في ظل الجدل المحيط بعلاقة صلاح بمدربه في ليفربول أرنه سلوت، عقب استبعاده المتكرر من التشكيلة الأساسية.

وكان محمد صلاح قد لمح إلى توتر علاقته مع مدربه، قائلاً إنه يشعر بأن النادي "ألقاه تحت الحافلة" وحمّله مسؤولية النتائج المتراجعة هذا الموسم. واستمر استبعاده حتى الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا قبل أن يعود بديلاً أمام برايتون ويصنع هدفاً.

وتابع حسام حسن: "لا أعتبر ما حدث أزمة. مثل هذه الأمور تحدث دائما بين اللاعبين والأجهزة الفنية. تحدثت معه منذ بداية المعسكر، وتركيزه منصب بالكامل على البطولة."

وأكد مدرب الفراعنة أن صلاح غالبا ما يستعيد بريقه مع المنتخب: "صلاح كلما تراجع مع فريقه، يعود أقوى مع المنتخب، سواء في التسجيل أو الصناعة، ثم يعود إلى فريقه بشكل أفضل."

وختم قائلاً: "هو بحاجة إلى الفوز باللقب… لمساعدتنا ومساعدة نفسه."