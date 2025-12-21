يلتقي المنتخبان للمرة 14 في تاريخ المواجهات المباشرة، حيث يتفوق الفراعنة بشكل كاسح بتحقيق الفوز 8 مرات مقابل 4 تعادلات وفوز وحيد لزيمبابوي بنتيجة 2-1 على أرضه في تصفيات كأس العالم 1994، بتاريخ 20 ديسمبر 1992.

سجل المنتخب المصري 21 هدفا مقابل 11 هدفا لمنافسه في إجمالي المواجهات المباشرة.

وستكون مواجهة أكادير هي الثالثة بين المنتخبين أيضا في كأس أمم أفريقيا، حيث تفوق المنتخب المصري بنتيجة 2-1 بهدفي تامر عبد الحميد ومحمد بركات بعد تقدم زيمبابوي بهدف بيتر ندولفو في مباراة الفريقين بصفاقس في كأس أمم أفريقيا 2024 في تونس.

وكرر الفراعنة تفوقهم أيضا على زيمبابوي بهدف محمود حسن تريزيجيه على ستاد القاهرة في افتتاح مشوار الفريقين أيضا بكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت صيفا في مصر.

ولم يخسر المنتخب المصري في آخر 10 مباريات له أمام زيمبابوي محققا 7 انتصارات و3 تعادلات، وسجل نجمه الأول، محمد صلاح، ثلاثية (هاتريك) عندما فاز المنتخب المصري على زيمبابوي بنتيجة 4-2 في تصفيات كأس العالم 2014، في 9 يونيو 2013 في هراري، بينما سجل نوليدج موسونا هدف زيمبابوي الوحيد.

وهز المنتخب المصري شباك منافسه زيمبابوبي بهدفين على الأقل في 5 من آخر 6 مباريات بين الفريقين، كما أن مديره الفني الحالي، حسام حسن، سبق أن خاض 4 مباريات ضد زيمبابوي كلاعب، فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة.

وبخلاف المواجهات المباشرة، فإن المنتخب المصري يبقى "زعيم القارة السمراء" لكونه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 مرات آخرها الثلاثية الشهيرة في 2006 و2008 و2010، والأكثر وصولا للمباراة النهائية برصيد 10 مرات حيث خسر اللقب 3 مرات، منها مرتين في آخر 7 مشاركات له عندما خسر أمام الكاميرون بنتيجة 1-2 في نسخة 2017 بالغابون، والخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في نسخة 2021 بالكاميرون.

أرقام وحقائق

لعب المنتخب المصري 111 مباراة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وهو رقم قياسي، فاز في 60 منها وسجّل 175 هدفًا، ولكن هناك عقدة تاريخية تلازمه حيث خرج من الدور الأول في 3 نسخ أقيمت بشمال أفريقيا المغرب 1988 والجزائر 1990 وتونس 2004 ولم يتجاوز دور المجموعات سوى في نسخة تونس 1994، لكنه يبقى المنتخب الوحيد الذي فاز بألقاب كأس الأمم الأفريقية في شرق وغرب وشمال وجنوب أفريقيا.

ويملك "الفراعنة" سجلا قويا في مبارياتهم الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية، حيث خاض 26 مباراة، حقق 17 فوزًا، مقابل 3 تعادلات، و6 هزائم بنسبة فوز 67%، بينما تعود آخر خسارة له في ضربة البداية أمام نيجيريا بهدف في نسخة 2021 بالكاميرون.

ولم يخسر المنتخب المصري سوى مباراة واحدة من آخر 22 مباراة له في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، حيث حقق 14 فوزًا مقابل 7 تعادلات، ولكنه تعادل في جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بالنسخة الماضية، وخرج من البطولة بركلات الترجيح على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ16.

ولم يخسر رفاق محمد صلاح في آخر 10 مباريات لهم في كأس الأمم الأفريقية بل حققوا 3 انتصارات مقابل 7 تعادلات، وساهم نجم ليفربول في 11 هدفا بواقع 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 4 مشاركات بكأس الأمم.

منتخب زيمبابوي

في المقابل، فإن منتخب زيمبابوي يشارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة، ولم يسبق له تجاوز دور المجموعات منذ مشاركته الأولى في 2004، بل لعب 15 مباراة في المونديال الأفريقي، فاز في 3، وتعادل في اثنتين، وخسر 10.

ولم يسبق لزيمبابوي الفوز في المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية، بل تعادل مرة واحدة وخسر 4، وجاء تعادله الوحيد في انطلاقة المشوار أمام الجزائر بنتيجة 2 / 2 في نسخة 2017 بالغابون، بينما كان فوزه الوحيد في نسخة 2021 على غينيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت جميع انتصارات زيمبابوي الثلاثة في كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 2 / 1، وجميعها في الجولة الأخيرة من الدور الأول، بينما لم تحافظ على شباكها نظيفة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

اللاعبون

ويتسلح الفراعنة في مواجهة "أكادير" بنجومه في خط الهجوم صلاح وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى "زيزو" ثنائي الأهلي المصري، وزميلهما إمام عاشور، وكذلك عناصر الخبرة مثل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أيضا.

في المقابل، فإن زيمبابوي يرتكز على عدد من اللاعبين البارزين مثل نوليدج موسونا الذي يستعد ليكون أول لاعب في بلاده يشارك في أربع نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى الرباعي المتألق في التصفيات واشنطن أروبي، وجوردان زيمورا، وخاما بيليات، وأندرو رينومهولا.