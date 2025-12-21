وكان ويستهام هو الضحية الجديدة للمهاجم الشاب، الذي سجل هدفين في شباكه بواقع هدف في كل شوط، ليرفع رصيده إلى 19 هدفاً في 17 مباراة خاضها هذا الموسم، كما صنع هدفاً لزميله تيجاني رايندرز في اللقاء الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد.

ووصل هالاند إلى هدفه رقم 38 في 28 مباراة خاضها مع سيتي والمنتخب النرويجي هذا العام، في موسم قد يكون الأكثر غزارة في مسيرته، خاصة مع اقتراب حلمه بالمشاركة في كأس العالم لأول مرة مع النرويج.

كما وصل إلى الهدف رقم 104 في الدوري الإنجليزي الممتاز، متخطياً رقم رونالدو بهدف واحد، والمذهل في الأمر أن هالاند حقق هذا الرقم بخوضه 122 مباراة أقل مما خاضها النجم البرتغالي، الذي خاض تجربتين مع مانشستر يونايتد.

فقد أحرز هالاند هدفه 104 خلال 114 مباراة، في حين أحرز رونالدو 103 في 236 مباراة.

وقدم هالاند 21 تمريرة حاسمة حتى الآن مقابل 47 تمريرة حاسمة لرونالدو.

في مباراة فريقه مع ويستهام، افتتح هالاند التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة بعد متابعته لعرضية فيل فودين، ثم عاد في الدقيقة 69 ليستغل ارتباكاً دفاعياً لمنافسه ويختتم الثلاثية، وبين هذا وذاك، قدم تمريرة حاسمة لرايندرز.