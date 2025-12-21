ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 ‌نقطة بفارق ​نقطة واحدة عن أرسنال قبل انطلاق مباراته المتأخرة.

لكن هذه الصدارة لم تستمر سوى ساعات قليلة، بعدما سجل مهاجم أرسنال ڤيكتور جيوكيريس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول.

واحتسبت المخالفة عقب لمسة يد على جيك أوبراين لاعب إيفرتون، إثر عرضية من ⁠ركلة ركنية.

ورغم أن إيفرتون ضغط بقوة طوال الوقت، فإنه عانى في صنع فرص لتسجيل الأهداف، في المقابل أهدر لياندرو تروسار فرصة الحسم لأرسنال في منتصف الشوط الثاني بتسديدة ارتطمت بالقائم.

ومع خوض مباراته المقبلة أمام ‌برايتون آند هوف ألبيون في 27 ديسمبر، رفع هذا الانتصار رصيد أرسنال إلى 39 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وتراجع إيفرتون للمركز العاشر برصيد 24 ⁠نقطة خلف برايتون بفارق الأهداف.