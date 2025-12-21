وشارك إيساك في المباراة مع ⁠بداية الشوط الثاني، بعد شوط أول باهت حصل فيه لاعب توتنهام ‌تشافي سيمونز ​على بطاقة حمراء مباشرة، ليسجل المهاجم السويدي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 56 قبل أن يخرج من الملعب وهو يتألم.

وضاعف هوغو إيكيتيكي تقدم ليفربول بضربة رأس ​في الدقيقة 66، لكن الفريق الزائر تراجع بعدها ليقلص البديل ريتشارليسون الفارق لتوتنهام بعد ارتباك في دفاع الضيوف في الدقيقة ‍83.

وخاض ليفربول ⁠نهاية متوترة للمباراة، واضطر لتحمل الضغط لتسع دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع، بينما شعر توتنهام بأنه يمكنه تجنب رقم قياسي ‌سلبي للنادي بهزيمته ‍11 في الدوري خلال عام ميلادي واحد.

وأنهى توتنهام المباراة بـ9 لاعبين، بعد طرد القائد كريستيان روميرو ‌لحصوله على الإنذار الثاني.

ولم يكن أداء ليفربول مقنعا على الإطلاق، وكان يكافح في النهاية أمام 9 لاعبين، لكن الفوز رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تراجع توتنهام للمركز ⁠17 برصيد 22 نقطة.