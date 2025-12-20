وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في العاصمة المغربية الرباط، حيث أكد رئيس الكاف باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي أن النسخ المقبلة من البطولة ستعتمد الدورة الرباعية.

وتشكل البطولة ما يقرب من 80 بالمئة من إيرادات الكاف، وكانت تنظم بشكل منتظم كل عامين منذ النسخة الأولى عام 1957.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من انطلاق النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية، التي تبدأ غدا الأحد بالمباراة الافتتاحية بين المغرب، البلد المضيف، وجزر القمر.