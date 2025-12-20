تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم في المغرب الأحد بمشاركة 24 منتخبا من مختلف أنحاء القارة، في واحدة من أشرس بطولات كرة القدم الأفريقية التي تقام هذا العام في نهاية ديسمبر وتمتد حتى 18 يناير.
ويشمل الدور الأول عددا من المنتخبات العربية التي تسعى لتحقيق نتائج قوية والتأهل إلى الأدوار الإقصائية وهي: المغرب (البلد المضيف)، مصر، تونس، الجزائر، السودان، وجزر القمر.
مباريات المنتخب المغربي (المجموعة الأولى)
يفتتح المغرب البطولة كمضيف بمباراة ضد جزر القمر: 21 ديسمبر، الساعة 20:00 بتوقيت المغرب (19:00 بتوقيت غرينتش).
المغرب ضد مالي: 26 ديسمبر 2025، الساعة 21:00 بتوقيت المغرب (20:00 غرينتش).
المغرب ضد زامبيا: 29 ديسمبر 2025، الساعة 20:00 بتوقيت المغرب (19:00 غرينتش).
جزر القمر (المجموعة الأولى)
يدخل منتخب جزر القمر البطولة ضمن نفس مجموعة المغرب، ويسعى لتقديم أداء مفاجئ:
جزر القمر ضد المغرب: 21 ديسمبر 2025، الساعة 20:00 بتوقيت المغرب (19:00 غرينتش).
جزر القمر ضد زامبيا: 26 ديسمبر 2025، الساعة 18:30بتوقيت المغرب (17:30غرينتش).
جزر القمر ضد مالي: 29 ديسمبر 2025، الساعة 20:00 بتوقيت المغرب (19:00 غرينتش).
مصر (المجموعة الثانية)
يواجه المنتخب المصري منافسات قوية ضمن مجموعته:
مصر ضد زيمبابوي: 22 ديسمبر 2025، الساعة 21:00 بتوقيت المغرب (20:00 غرينتش).
مصر ضد جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر 2025، الساعة 16:00 بتوقيت المغرب (15:00 غرينتش).
مصر ضد أنغولا: 29 ديسمبر 2025، الساعة 17:00 بتوقيت المغرب (16:00 غرينتش).
تونس (المجموعة الثالثة)
تستهل النسور البطولة بمواجهة أوغندا:
تونس ضد أوغندا: 23 ديسمبر 2025، الساعة 21:00 بتوقيت المغرب (20:00 غرينتش).
نيجيريا ضد تونس: 27 ديسمبر 2025، الساعة 21:00 بتوقيت المغرب (20:00 غرينتش).
تونس ضد تنزانيا: 30 ديسمبر 2025، الساعة 17:00 بتوقيت المغرب (16:00 غرينتش).
الجزائر (المجموعة الخامسة)
يخوض محاربو الصحراء منافساتهم ضمن المجموعة الخامسة:
الجزائر ضد السودان: 24 ديسمبر 2025، الساعة 16:00 بتوقيت المغرب (15:00 غرينتش).
الجزائر ضد بوركينا فاسو: 28 ديسمبر 2025، الساعة 18:30 بتوقيت المغرب (17:30 غرينتش).
الجزائر ضد غينيا الاستوائية: 31 ديسمبر 2025، الساعة 17:00 بتوقيت المغرب (16:00 غرينتش).
السودان (المجموعة الخامسة)
يسعى المنتخب السوداني لتحقيق مفاجآت في البطولة وإثبات نفسه ضمن أقوى فرق المجموعة
الجزائر ضد السودان: 24 ديسمبر 2025، الساعة 16:00 بتوقيت المغرب (15:00 غرينتش)
السودان ضد غينيا الاستوائية: 28 ديسمبر 2025، الساعة 16:00 بتوقيت المغرب (15:00 غرينتش)
بوركينا فاسو ضد السودان: 31 ديسمبر 2025، الساعة 17:00 بتوقيت المغرب (16:00 غرينتش)