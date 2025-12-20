تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم في المغرب الأحد بمشاركة 24 منتخبا من مختلف أنحاء القارة، في واحدة من أشرس بطولات كرة القدم الأفريقية التي تقام هذا العام في نهاية ديسمبر وتمتد حتى 18 يناير.