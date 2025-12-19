وبحسب الصحفي ساشا تافولييري، فإن السعودية تضع اسم المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، على رأس قائمة المرشحين لقيادة "الأخضر" خلال المرحلة المقبلة، ضمن مشروع طويل الأمد يمتد حتى مونديال 2034.

وكان ديشامب قد أعلن في يناير الماضي نيته مغادرة منصبه مع المنتخب الفرنسي عقب نهاية كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون أن يحسم وجهته التالية.

ورغم ارتباط اسمه سابقا بإمكانية العمل في الدوري السعودي للمحترفين، فإن تافولييري يؤكد أن الاهتمام الحالي يتركز على قيادته للمنتخب الوطني، بعقد قد يمتد لثماني سنوات.

ووفقا للصحفي، لن يقتصر الدور المحتمل لديشامب على الجانب الفني فقط، بل يشمل إعادة هيكلة منظومة المنتخبات، وتطوير مناهج التدريب، وتأهيل مدربين جدد، إضافة إلى تحديث آليات اكتشاف المواهب في المملكة، في إطار سعي سعودي لبناء منتخب قادر على منافسة كبار المنتخبات العالمية.

ووفقا للصحفي البلجيكي، يبقى القرار النهائي مرهونا بموقف ديشامب، وما إذا كان مستعدا لخوض تجربة طويلة الأمد بهذا الحجم والطموح.

وتأتي عملية البحث بعد تراجع نتائج المنتخب السعودي مؤخرا، حيث فشل بالتأهل المباشر للمونديال، واضطر للانتظار في الملحق، قبل أن يودع كأس العرب من نصف النهائي أمام منتخب الأردن، قبل أيام.