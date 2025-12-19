وأثارت لقطة "تجاهل السلام"، التي أعقبت نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي المغرب والأردن، جدلا واسعا بعد المباراة التي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 3-2، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وعقب صافرة النهاية، حرص لاعبو المنتخب المغربي على الوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي المنتخب الأردني، يتقدمهم المدرب طارق السكتيوي، الذي قاد بنفسه هذه المبادرة تقديرا لمشوار "النشامى" في البطولة.

إلا أن الكاميرات رصدت موقفا لافتا، تمثل في رفض لاعبين من المنتخب الأردني مصافحة السكتيوي أثناء مرورهم، وتحديدا الثنائي حسام أبو الدهب وسالم عبيد، حيث أظهرت اللقطات محاولة السكتيوي مصافحة أبو الدهب، قبل أن يواصل الأخير طريقه نحو منصة التتويج دون "رد السلام".

توضيح أبو الدهب وعبيد

ونشر أبو الدهب وعبيد، منشورا متطابقا، على حساب كل منهما في موقع إنستغرام، لتوضيح ملابسات الأزمة.

وكتب كل من اللاعبين: "للتوضيح فقط.. الموقف الذي حصل مع مدرب المنتخب المغربي الكابتن طارق، كان غير مقصود أبدا وهذا لا يمثل أخلاقنا كأردنيين".

وأضاف المنشور: "نقدم الاعتذار للكابتن (طارق السكتيوي) وله كل الحب والاحترام والتقدير".

وختما بعبارة: "ألف مبروك الفوز للمنتخب المغربي الشقيق".