وعقب صافرة النهاية، حرص لاعبو المنتخب المغربي على الوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي المنتخب الأردني، يتقدمهم المدرب طارق السكتيوي، الذي قاد بنفسه هذه المبادرة تقديرا لمشوار "النشامى" في البطولة.

إلا أن الكاميرات رصدت موقفا لافتا، تمثل في رفض لاعبين من المنتخب الأردني مصافحة السكتيوي أثناء مرورهم، وتحديدا الثنائي حسام أبو الدهب وسالم عبيد، حيث أظهرت اللقطات محاولة السكتيوي مصافحة أبو الدهب، قبل أن يواصل الأخير طريقه نحو منصة التتويج دون "رد السلام".

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان الجدل السابق الذي أثاره يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن، عقب مواجهة منتخب بلاده أمام السعودية في الدور ربع النهائي من البطولة، حين وجه انتقادات لقائد المنتخب السعودي سالم الدوسري، معتبرا أنه لم يبد التواضع الكافي خلال مراسم السلام قبل المباراة.

وقال أبو ليلى حينها في المؤتمر الصحفي: "أوجه رسالة لسالم الدوسري وأتمنى منه التواضع، فهو لاعب كبير، لكن طريقة السلام قبل المباراة لم تكن بالشكل المطلوب".

غير أن هذه التصريحات قوبلت بتفاعل واسع، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر مصافحة طبيعية بين لاعبي المنتخبين قبل اللقاء، بما فيهم سالم الدوسري، وهو ما اعتبره كثيرون نفيا لرواية التجاهل المتعمد.