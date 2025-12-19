ونشرت وسائل إعلام مغربية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للاحتفالات بتتويج المغرب بطلا لكأس العرب بعد الفوز على الأردن في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

وشملت الاحتفالات مدنا مغربية مثل الرباط والدار البيضاء والعيون والسمارة والداخلة وطنجة وأكادير، وغيرها الكثير من المناطق.

وأعرب طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني، عن فخره بقيادة فريقه للتتويج بلقب كأس العرب لكرة القدم، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وتوّج منتخب المغرب بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثير 3 - 2 على منتخب الأردن، الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة.

وأمام حشد جماهيري كبير في ملعب (لوسيل)، افتتح منتخب المغرب التسجيل مبكرا بهدف مذهل لنجمه أسامة طنان في الدقيقة الرابعة، بتسديدة رائعة من منتصف ملعب (أسود الأطلس).

وانتفض المنتخب الأردني في الشوط الثاني، حيث أحرز علي علوان هدف التعادل في الدقيقة 48، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، لكن المخضرم عبدالرزاق حمد الله، أدرك التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 87، ليحتكم المنتخبان للعب الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2.

واستمر تألق حمد الله في المباراة، بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب المغرب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 100، لينصب نفسه بطلا للمواجهة دون منازع.

وقال السكتيوي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة إن اللاعبين قدموا أقصى ما عندهم وتمكنوا من تحقيق التطلعات بحصد اللقب، موضحا أن اللاعبين تعاهدوا قبل انطلاق البطولة بتقديم كل ما لديهم، وبالفعل كان التفاني حاضرا عطفا على الإخلاص والروح الجماعية والاحترافية العالية التي مكنتهم من تحقيق هذا الإنجاز الرائع.

وأكد المدرب المغربي "في الشوط الثاني، ورغم نجاح المنتخب الأردني في العودة بالنتيجة والتقدم بالهدف الثاني، فإن لاعبي المنتخب المغربي كانت لهم ردة فعل رائعة، ليقدموا أداء بطوليا مكنهم من تسجيل الهدف الثالث، والمحافظة على نتيجة التقدم حتى صافرة النهاية".

وأشار السكتيوي إلى أن الحضور الجماهيري القياسي في النهائي كان له دور مهم في تحفيز اللاعبين ودفعهم للعودة في النتيجة، ومن ثم التتويج باللقب.

وتابع مدرب منتخب المغرب قائلا إن "المنتخب الأردني قدم مردودا عاليا، وبذل أقصى ما لديه بعدما أظهر لاعبوه روحا قتالية عالية في النهائي".

وشدد على أنه "رغم الضغط قبل تجميع الفريق، تمتع هذا الفريق بالجدية في العمل التي تفوق النوعيتين التكتيكية والفنية. أنا محظوظ لأني أملك رجالا بهذه الروح وهذا العطاء".

واختتم السكتيوي حديثه قائلا "هذا الإنجاز يؤكد أن كرة القدم المغربية تسير في الطريق الصحيح بفضل الدعم الذي تجده من قبل المسؤولين، والرغبة والطموح لجميع أفراد المنظومة".