وقال الملك عبد الله الثاني في منشور على منصة "إكس": شكرا لنشامى منتخبنا الوطني ولجمهورنا الوفي.. رفعتوا راسنا".

وأضاف: "أمنياتنا بالتوفيق للنشامى في البطولات القادمة"، حسبما ذكرت وكالة "بترا" للأنباء.

وأحرز منتخب المغرب كأس العرب لكرة القدم، عقب فوزه على الأردن 3-2 بعد التمديد في النهائي الخميس على استاد لوسيل في الدوحة.

وسجل للمغرب أسامة طنان بتسديدة من نحو ستين مترا مطلع المباراة (4) والبديل عبد الرزاق حمدالله (88، 100) وللأردن علي علوان (48 و68 من ركلة جزاء).

وهذا اللقب الثاني للمغرب بعد 2012، مبقيا اللقب في إفريقيا بعد تتويج الجزائر في 2021 في قطر أيضا، فيما أخفق الأردن بإحراز باكورة ألقابه في أول نهائي يخوضه.

وبعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، في قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، تصاعدت وتيرة النجاحات في الكرة المغربية.

وتأهل منتخب المغرب هذه السنة إلى مونديال 2026، وتوّج بكأس العالم للشباب في تشيلي وكأس إفريقيا للمحليين والناشئين، وختم عامه بلقب كأس العرب، علما أن منتخبه الأول يستعد لخوض كأس أمم إفريقيا على أرضه بدءا من الأحد.

وفي المقابل، عجز الأردن عن إحراز اللقب للمرة الأولى في أول نهائي يخوضه، وتكبد خسارة جديدة في مباراة نهائية على استاد لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال 2022، بعد سقوطه في نهائي كأس آسيا في فبراير 2024 أمام قطر.

ويستعد "النشامى" لخوض كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم الصيف المقبل في أميركا الشمالية.