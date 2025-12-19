وقال السلامي عن مستقبله مع المنتخب الأردني، بعد أن حلّ الفريق في المركز الثاني ببطولة كأس العرب، عقب الخسارة في المباراة النهائية أمام المغرب 2-3، إنه تلقى طلبا من الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بالبقاء مع المنتخب بعد التأهل إلى كأس العالم.

وأوضح السلامي: "لم آت لتحقيق إنجاز والرحيل، بل لبناء فريق ومشروع متكامل، وعندما أشعر أن المشروع اكتمل سأغادر".

وأضاف أن "شرفا كبيرا تحقق له" بإبلاغه من جانب ولي العهد الأردني بأن الملك عبد الله الثاني قرر منحه الجنسية الأردنية.

وأتم السلامي تصريحاته قائلا "سنعمل في المستقبل على تطوير منافسة الدوري المحلي الأردني حتى يساهم في خروج لاعبين شباب تكون لهم القدرة على تمثيل منتخب الأردن بأفضل صورة ممكنة".

وأحرز منتخب المغرب كأس العرب لكرة القدم، عقب فوزه على الأردن 3-2 بعد التمديد في النهائي الخميس على استاد لوسيل في الدوحة.

وسجل للمغرب أسامة طنان بتسديدة من نحو ستين مترا مطلع المباراة (4) والبديل عبد الرزاق حمدالله (88، 100) وللأردن علي علوان (48 و68 من ركلة جزاء).

وهذا اللقب الثاني للمغرب بعد 2012، مبقيا اللقب في إفريقيا بعد تتويج الجزائر في 2021 في قطر أيضا، فيما أخفق الأردن بإحراز باكورة ألقابه في أول نهائي يخوضه.

وبعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، في قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، تصاعدت وتيرة النجاحات في الكرة المغربية.

وتأهل منتخب المغرب هذه السنة إلى مونديال 2026، وتوّج بكأس العالم للشباب في تشيلي وكأس إفريقيا للمحليين والناشئين، وختم عامه بلقب كأس العرب، علما أن منتخبه الأول يستعد لخوض كأس أمم إفريقيا على أرضه بدءا من الأحد.

وفي المقابل، عجز الأردن عن إحراز اللقب للمرة الأولى في أول نهائي يخوضه، وتكبد خسارة جديدة في مباراة نهائية على استاد لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال 2022، بعد سقوطه في نهائي كأس آسيا في فبراير 2024 أمام قطر.

ويستعد "النشامى" لخوض كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم الصيف المقبل في أميركا الشمالية.