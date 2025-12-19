وكتب الشيخ محمد بن زايد في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم، بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقي المغرب والأردن".

وأضاف: "أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة قطر الشقيقة، وأتمنى للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة".

كذلك هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المغرب على فوزها بكأس العرب.

وقال الشيخ محمد بن راشد في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "كل التهنئة للشعب المغربي الشقيق .. ولجلالة الملك محمد السادس فوز المنتخب المغربي المستحق بكأس العرب".

وتابع: "مباراة مميزة أمتعت الملايين .. وروح رياضية عالية .. منتخب مغربي نفخر به .. ومنتخب أردني نفرح به .. تقديرنا لدولة قطر وأميرها على هذه البطولة الغالية .. التي جمعت العرب .. وأمتعت العرب .. وأفرحت الشعوب العربية".

وأحرز منتخب المغرب كأس العرب لكرة القدم، عقب فوزه على الأردن 3-2 بعد التمديد في النهائي الخميس على استاد لوسيل في الدوحة.

وسجل للمغرب أسامة طنان بتسديدة من نحو ستين مترا مطلع المباراة (4) والبديل عبد الرزاق حمدالله (88، 100) وللأردن علي علوان (48 و68 من ركلة جزاء).

وهذا اللقب الثاني للمغرب بعد 2012، مبقيا اللقب في إفريقيا بعد تتويج الجزائر في 2021 في قطر أيضا، فيما أخفق الأردن بإحراز باكورة ألقابه في أول نهائي يخوضه.

وبعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، في قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، تصاعدت وتيرة النجاحات في الكرة المغربية.

وتأهل منتخب المغرب هذه السنة إلى مونديال 2026، وتوّج بكأس العالم للشباب في تشيلي وكأس إفريقيا للمحليين والناشئين، وختم عامه بلقب كأس العرب، علما أن منتخبه الأول يستعد لخوض كأس أمم إفريقيا على أرضه بدءا من الأحد.

وفي المقابل، عجز الأردن عن إحراز اللقب للمرة الأولى في أول نهائي يخوضه، وتكبد خسارة جديدة في مباراة نهائية على استاد لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال 2022، بعد سقوطه في نهائي كأس آسيا في فبراير 2024 أمام قطر.

ويستعد "النشامى" لخوض كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم الصيف المقبل في أميركا الشمالية.