وتوّج المغربي ربيع حريمات بجائزة أفضل لاعب في البطولة، عقب المستوى الرائع، الذي قدمه خلال مشوار منتخب بلاده بالمسابقة، حيث لعب دورا بارزا في فوز فريقه باللقب.

وحصل الأردني علي علوان على جائزة (الحذاء الذهبي) كأفضل هداف في البطولة، بتسجيله 6 أهداف، من بينها هدفا منتخب بلاده في المباراة النهائية للمسابقة، التي خسرها 2 - 3 أمام منتخب المغرب، على ملعب (لوسيل).

أما جائزة (القفاز الذهبي) لأفضل حارس مرمى، فكانت من نصيب المغربي المهدي بنعبيد، في حين حصد منتخب سوريا جائزة اللعب النظيف.

وفاز منتخب المغرب على الأردن في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، حيث سجل لـ"أسود الأطلس" أسامة طنان بتسديدة من نحو ستين مترا مطلع المباراة (4) والبديل عبد الرزاق حمد الله (88، 100) وللأردن علي علوان (48 و68 من ركلة جزاء).

وهذا اللقب الثاني للمغرب بعد 2012، مبقيا اللقب في إفريقيا بعد تتويج الجزائر في 2021 في قطر أيضا، فيما أخفق الأردن بإحراز باكورة ألقابه في أول نهائي يخوضه.

وبعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، في قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، تصاعدت وتيرة النجاحات في الكرة المغربية.

وتأهل المنتخب هذه السنة إلى مونديال 2026، وتوّج بكأس العالم للشباب في تشيلي وكأس إفريقيا للمحليين والناشئين، وختم عامه بلقب كأس العرب، علما أن منتخبه الأول يستعد لخوض كأس أمم إفريقيا على أرضه بدءا من الأحد.

وقال طارق السكتيوي مدرب المغرب: "رغم الضغط قبل تجميع الفريق، تمتع هذا الفريق بالجدية في العمل التي تفوق النوعيتين التكتيكية والفنية".

وأضاف: "أنا محظوظ لأني أملك رجالا بهذه الروح وهذا العطاء".

وفي المقابل، عجز الأردن عن إحراز اللقب للمرة الأولى في أول نهائي يخوضه، وتكبد خسارة جديدة في مباراة نهائية على استاد لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال 2022، بعد سقوطه في نهائي كأس آسيا في فبراير 2024 أمام قطر.

جدير بالذكر أن منتخب "النشامى" يستعد لخوض كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه الصيف المقبل.