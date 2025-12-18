وحمل "أسود الأطلس" كأس العرب بعد مباراة بطولية أمام الأردن، انتهت بنتيجة 3-2، في ليلة ماطرة باستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل في الدقيقة 4، بفضل فطنة لاعب خط وسط "أسود الأطلس"، أسامة طنان، الذي لاحظ تقدم حارس مرمى منتخب الأردن، يزيد أبو ليلى، ليسدد كرة مباغتة بعيدة من خلف خط منتصف الملعب، وتسكن الشباك.

وبعد شوط أول هيمن فيه المغرب، ظهر المنتخب الأردني بشكل مغاير، في الشوط الثاني، بعد عدة تغييرات أجراها مدربه المغربي جمال السلامي.

وسجل هداف البطولة، المهاجم الأردني علي علوان، هدف التعادل بكرة رأسية قوية، في الدقيقة 48.

وعاد علوان نفسه ليسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 68، من ركلة جزاء متقنة، بعد لمسة يد من مدافع منتخب المغرب.

وفي الدقيقة 87، عدل عبد الرزاق حمد الله النتيجة للمغرب، لتمرّ المباراة إلى الأشواط الإضافية. وفي الدقيقة 100، سجل حمد الله هدف الفوز.

وانتزع المغرب بذلك لقب النسخة 11 من البطولة التي أقيمت للمرة الثانية تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، ليكون الثاني له بعد أن فاز بلقب النسخة قبل الماضية في عام 2012.