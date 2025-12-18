وافتتح المنتخب المغربي التسجيل بفضل فطنة لاعب خط وسط "أسود الأطلس"، أسامة طنان، الذي لاحظ تقدم حارس مرمى منتخب الأردن، يزيد أبو ليلى، ليسدد كرة مباغتة بعيدة من خلف خط منتصف الملعب، وتسكن الشباك.

واعتبرت الجماهير، هدف أسامة طنان، الأجمل في البطولة بلا منازع، ووصفت صفحة المنتخب المغربي الهدف بالـ"عالمي".

ووضع الهدف المغرب في موقف ممتاز خلال المباراة النهائية، التي تقام على استاد لوسيل في الدوحة.

الهدف تسبب في إصابة أبو ليلى، الذي ارتطم بالقائم خلال محاولته العودة للمرمى. وبعد علاجه لدقائق، عاد للمباراة رغم الإصابة تحت عينه اليسرى.