وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0، أعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي صعوبة انطلاق الشوط الثاني بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمُّع المياه في أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس.

وبعد نحو ثلاث ساعات من قرار إيقاف المباراة، كتب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بقرار من فيفا، تم إلغاء مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه المنتخب السعودي بسبب الأحوال الجوية".

وتُقام لاحقا الخميس المباراة النهائية التي تجمع المغرب والأردن.