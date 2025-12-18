وذكرت اللجنة المنظمة في بيان رسمي، الخميس، أنه سيتم تتويج الفائزين خلال حفل خاص بالمدعوين يجمع أبرز النجوم وصناع القرار والأساطير والأسماء الصاعدة في عالم كرة القدم، الأحد 28 ديسمبر في منتجع أتلانتس ذا رويال الفاخر في دبي.

وأضافت: "جرى التصويت خلال جولتين عالميتين وضمن تسع فئات رئيسية، شملت أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب خط وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط. ويشهد الحفل أيضا توزيع جوائز في فئات أخرى، بما فيها أفضل وكيل لاعب، وأفضل مدير رياضي، وجائزة مارادونا، إلى جانب جائزة المسيرة الرياضية وجوائز خاصة أخرى".

وأوضحت: " باريس سان جرمان حامل لقب دوري ابطال أوروبا كان له نصيب الأسد في التواجد بالقوائم النهائية إذ ينافس النادي ضمن فئة أفضل نادٍ للرجال أمام برشلونة وتشيلسي وفلامنغو وليفربول، بينما يتنافس المدير الفني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب مع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، وميكل أرتيتا مدرب أرسنال، وهانسي فليك مدرب برشلونة، وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي".

ووصل ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وفيتينيا إلى قائمة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من كيليان مبابي نجم ريال مدريد ورافينيا ولامين يامال ثنائي برشلونة فيما كان محمد صلاح خارج الترشيحات النهائية".

وتتطلع أيتانا بونماتي، لاعبة خط وسط نادي برشلونة للسيدات والمنتخب الإسباني، للفوز بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي، وتنضم إليها في قائمة المرشحات النهائيات ماريونا كالدينتي لاعبة إسبانيا وأرسنال وميلشي دومورناي لاعبة هايتي وليون وألكسيا بوتياس لاعبة إسبانيا وبرشلونة وأليسيا روسو لاعبة إنجلترا وأرسنال.

وانحصرت المنافسة النهائية على جائزة أفضل نادٍ للسيدات بين أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس.

وأكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي حضوره مراسم هذه النسخة من حفل توزيع الجوائز، حيث يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط مع سالم الدوسري نجم الهلال وكريم بنزيما نجم الاتحاد ورياض محرز نجم الأهلي السعودي.