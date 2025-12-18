وانضم صلاح إلى زملائه بالمنتخب المصري استعدادا لمباراتهم الأولى في أمم إفريقيا أمام زيمبابوي الأسبوع المقبل، ومن المرتقب أن تستمر البطولة إلى المباراة النهائية المقررة في 18 يناير 2026.

لكن خبراء توقعوا، بالاعتماد على حاسوب خارق، خروج "الفراعنة" مبكرا من البطولة، ما سيسمح بعودة صلاح للمشاركة مع ليفربول في مواجهتهم أمام أرسنال يوم 8 يناير 2026، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وبحسب التوقع، سيودع المنتخب المصري البطولة من دور الـ16 بعد خسارة صادمة أمام جزر القمر بنتيجة هدف دون رد.

وكان من المتوقع أن صلاح لن يعود إلى "أنفيلد" إلا في وقت متأخر من البطولة، خاصة بعد تصريحاته الغاضبة التي انتقد فيها المدير الفني "للريدز" آرني سلوت وملاك النادي، عقب جلوسه على دكة البدلاء لعدة مباريات متتالية.

وشارك صلاح نهاية الأسبوع في مباراة برايتون، وساهم في انتصار فريقه بهدفين دون رد، وذلك بعد استبعاده من مباراة الإنتر في دوري أبطال أوروبا.

وسيغب صلاح عن عدد من مباريات ليفربول، أبرزها أمام توتنهام في نهاية ديسمبر، فيما يستعد لمواجهة زيمبابوي وأنغولا وجنوب إفريقيا في “الكان”.

لكن الحاسوب الخارق التابع لموقع "بوكميرز كاميرون" توقع أن يقصى "الفراعنة" في دور الـ16 أمام جزر القمر، في المباراة التي يرتقب أن تقام بين 3 و6 يناير 2026، في حين سيواجه ليفربول أرسنال يوم 8 يناير.

في المقابل، توقع الحاسوب تتويج المغرب، البلد المضيف، باللقب في نهاية البطولة، بعد فوزه على السنغال 1-0 في المباراة النهائية.

ويتوقع أن يبلغ منتخب السنغال النهائي عقب إقصائه حامل اللقب ساحل العاج من نصف النهائي بفوز كبير 3-0.

كما أشار التوقع إلى أن مواجهة المغرب أمام أوغندا ستكون أكثر صعوبة، وتنتهي بفوز مغربي ضيق 1-0، بينما ينتظر أن تحسم مباراة تحديد المركز الثالث بين أوغندا وكوت ديفوار بركلات الترجيح، مع فوز منتخب أوغندا.