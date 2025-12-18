كيف أثار الفيفا الجدل؟

أثار (فيفا) بالفعل جدلا كبيرا باستخدامه نظام التسعير الديناميكي في الجولات الأولى من مبيعات تذاكر نهائيات الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكان الاتحاد قد وعد بتخصيص سعر ثابت ومحدد للاتحادات الوطنية لبيع تذاكر الجماهير في نوادي السفر، وبرامج الولاء التابعة لها، وقد نشرت الاتحادات الوطنية تفاصيل هذه الأسعار يوم الخميس الماضي وفقا لما حدده الفيفا.

وتبين أن أرخص تذكرة للمباراة النهائية ضمن باقات رابطة الأعضاء المشاركين يبلغ سعرها 4185 دولارا، وسيحتاج المشجعون الذين يشترون أرخص التذاكر إلى إنفاق ما يزيد عن 5000 دولار لمتابعة منتخبهم من المباراة الأولى وحتى النهائي إذا استطاعوا الوصول لهذه المرحلة، دون حتى احتساب تكاليف السفر والإقامة.

وكان الغضب عارما على الفور تقريبا، حيث حثت رابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية، الاتحاد الدولي على وقف عملية بيع التذاكر، واصفة الأسعار بأنها "خيانة عظمى" للجماهير المتحمسة، ووصفت رابطة مشجعي كرة القدم الإنجليزي، الأسعار بأنها "فضيحة"، وحثت الاتحاد الإنجليزي على التحرك نيابة عن الجماهير.

واستعرضت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) التسلل الزمني للأزمة، حيث أكدت أن الاتحاد الإنجليزي لم يعلق على الأمر لكنه بدأ في تصعيد قلق المشجعين من خلال القنوات الشرعية، بينما قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه يشعر بالأسف للأسعار الباهظة.

ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الانتقادات لكنه في المقابل يوم الجمعة الماضية أشار إلى حقيقة أن هناك 5 ملايين طلب الحصول على التذاكر خلال أول 24 ساعة من مرحلة الطرح العشوائي لها.

محاولة تعديل الأوضاع

وأعلن الفيفا الثلاثاء الماضي أن بعض التذاكر بسعر 60 دولارا، ستكون متاحة، ضمن حصص الاتحاد لجميع المباريات الـ 104، بما في ذلك النهائي.

ورغم ذلك فإن هذه التذاكر تمثل نسبة 10 بالمئة فقط من حصة كل اتحاد للمباراة، وهي ما تمثل نسبة 8 بالمئة فقط من سعة الاستاد، فعلى سبيل المثال مباراة إنجلترا وكرواتيا التذكرة فئة الـ60 دولارا ستكون متاحة لـ400 مشجعا فقط.

وحث توم غريتريكس رئيس رابطة مشجعي كرة القدم، الفيفا على وقف "ممارسة ألعاب العلاقات العامة"، وتحديد أسعار معقولة لجميع تذاكر المباريات لأكثر مشجعي الدول ولاءً، كما حث الاتحادات الوطنية على ممارسة الضغط لتحقيق ذلك.

وكتبت رابطة مشجعي كرة القدم إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، للتعبير عن القلق البالغ من أسعار تذاكر المشجعين ذوي الإعاقة، حيث يبدو أن التذاكر المخصص للمشجعين أصحاب الاحتياجات الخاصة متاحة للشراء بأسعار مبالغ فيها على منصة إعادة البيع الخاصة بفيفا دون أي فحوصات للأهلية.

وأكدت الرابطة أن استحداث فئة التذاكر الجديدة بسعر 60 دولارا، كان الشيء الصواب، مشيرة مجددا إلى أن الطلب على التذاكر، رغم السعر "هائل" حيث تجاوز عدد الطلبات 20 مليون طلب.

وأشار مسؤول على اطلاع بمناقشات التذاكر، إلى أن الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحادا، بما فيها أكثرها فقرا، هي التي تستفيد من النجاح التجاري لكأس العالم.