وبالإضافة لهدفي مبابي، سجل المدافع مانويل فاراندو هدفا عكسيا في مرماه، ليفوز ريال رغم الصحوة المتأخرة لصاحب الأرض الذي سجل هدفين عن طريق ناويل أرويو وغونزالو دي رينزو.

وبات مبابي على بعد هدف واحد من الرقم القياسي البالغ 59 هدفا في عام ميلادي واحد مع العملاق الإسباني والمسجل باسم رونالدو في 2013.

ويمكن للمهاجم الفرنسي أن يحطم الرقم القياسي أمام إشبيلية في الدوري، السبت المقبل، في المباراة الأخيرة التي يخوضها هذا العام.