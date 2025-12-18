وكشف مرموش خلال حوار أجراه مع الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، مساء الأربعاء، عن الكثير من تفاصيل حياته، داخل وخارج الملعب، كما تحدث عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها.

وأكد مرموش سعادته الكبيرة بالعمل تحت قيادة "أفضل مدرب في العالم الإسباني بيب غوارديولا، وداخل النادي الأفضل في العالم مانشستر سيتي".

كما شدد اللاعب المصري على علاقته القوية مع شريكه في الهجوم، النرويجي إرلينغ هالاند.

وقال مرموش خلال الحوار: "طموحي كان دائما اللعب لأفضل الأندية في العالم والأمر لم يكن مفاجأة، ولكن الأمر احتاج مني بعض الوقت لفهم الأمر عند حدوثه".

وأكد اللاعب، الذي انضم لمانشستر سيتي مطلع العام الحالي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني: "هدفي دائمًا تقديم أفضل مستوى لدي، سواء مع نادي مانشستر سيتي أو مع منتخب مصر، في كل مباراة داخل الملعب أريد تقديم أفضل ما لدي".

أما عن طموحه مع منتخب مصر، فكشف مرموش: "طموحي هو الفوز ببطولة إمم أفريقيا القادمة، حتى في كأس العالم نحلم بالوصول لأبعد نقطة ولما لا نحلم بالفوز بالبطولة".

واختتم مرموش تصريحاته قائلا: "لدينا الجودة والإمكانيات، منتخب مصر الأفضل في إفريقيا، ونذهب لكأس العالم لعبور دور المجموعات ثم الوصول لأبعد نقطة ممكنة، ليس فقط التمثيل المشرف".

وانضم مرموش لقائمة منتخب مصر، الذي يستهل مشواره في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، بملاقاة منتخب زيمبابوي، يوم الإثنين المقبل، في افتتاح لقاءاته بالمجموعة الثانية للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي أنغولا وجنوب إفريقيا.

ويحلم منتخب مصر بالفوز باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بكأس أمم إفريقيا.