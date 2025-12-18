وقبيل انطلاق السلسلة المكثفة من المباريات خلال فترة الأعياد، منح المدرب الإسباني بيب غوارديولا نجمه وهدّافه النرويجي إرلينغ هالاند قسطا من الراحة، إلا أن ذلك لم يمنعه من تحقيق الفوز السادس تواليا في مختلف المسابقات.

وبقي هالاند على مقاعد البدلاء من ضمن سبعة تغييرات أجراها غوارديولا في المباراة على ملعب الاتحاد.

ويدين سيتي بفوزه إلى هدفي الفرنسي ريان شرقي (32) والبرازيلي سافينيو (67).

وشارك الأخير بدلا من البلجيكي جيريمي دوكو الذي أعلن غوارديولا الثلاثاء أنه سيغيب حتى مطلع العام المقبل بسبب الإصابة.

واضطر غوارديولا بعد مرور عشرين دقيقة لإشراك فيل فودن المتألق بعد ان حل الدولي الإنجليزي بدلا من النرويجي أوسكار بوب الذي تعرّض للإصابة.

لكن شرقي تمكن من افتتاح التسجيل للسيتي، بعد أن استقبل بصدره كرة مُبعدة من ركلة ركنية، على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة صاروخية رائعة في الزاوية العليا (32).

وأضاف سافينيو الهدف الثاني بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من قدم أحد المدافعين ومرت فوق الحارس الأيسلندي هاكون فلاديمارسون (67).

وسبق أن أحرز سيتي لقب كأس الرابطة لأربع سنوات متتالية تحت قيادة غوارديولا بين العامين 2018 و2021، لكنها المرة الأولى في خمسة مواسم التي يتمكن فيها الفريق من بلوغ دور الأربعة.

ولحق نيوكاسل بسيتي، بفوزه الصعب والمتأخر على فولهام 2-1.

وسجّل لـ "ماغبايز" الكونغولي الديمقراطي يوان فيسا (10) ولويس مايلي (90+2)، مقابل هدف لفولهام عبر الصربي ساشا لوكيتش (16).

وكان تشلسي قد حجز مقعدا له في المربع الذهبي الذي يقام من مباراتين ذهابا وإيابا، بفوزه على كارديف من الدرجة الثالثة 3-1 الثلاثاء.

وتختتم مباريات هذا الدور بلقاء أرسنال مع ضيفه كريستال بالاس الأسبوع المقبل.