وسجل الفريق الكتالوني هدفيه في آخر ربع ساعة من اللقاء عبر لاعبيه أندريس كريستنسن وماركوس راشفورد في الدقيقتين 76 و90.

وتأهل برشلونة لدور الـ16 ليلحق بأندية ديبورتيفو لاكورونيا وإلتشي وريال سوسيداد وبلنسية التي صعدت على حساب مايوركا وإيبار وإلدينسي وسبورتنغ خيخون في وقت سابق، مساء الثلاثاء.

وتأجل اللقاء عن موعده الأصلي لمدة نصف ساعة بقرار من الجهات الأمنية بسبب مشكلة تتعلق بدخول الجماهير إلى مدرجات ملعب بيدرو إسكارتن الذي يتسع لـ8 آلاف متفرج.

واستغل هانزي فليك، مدرب برشلونة، الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين منافسه الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لمنح الفرصة لعدد كبير من البدلاء والعناصر الشابة والعائدين من الإصابة.

وشارك حارس المرمى الألماني، مارك أندريه تير شتيغن، لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة في الظهر أبعدته منذ فترة الإعداد.

وكان فليك أعلن أن تير شتيغن، قائد برشلونة، سيكون الحارس الثالث للفريق خلف جوان غارسيا المنضم حديثا هذا الموسم، والبولندي فويتشيك تشيزني العائد من الاعتزال في صيف 2024.

كما أشرك فليك الرباعي الشاب مارك كاسادو ومارك بيرنال وجوفري تورنتس وروني بارداجي.

وكاد أصحاب الأرض أن يهزوا الشباك بهدف مبكر، لكن تير شتيغن كان يقظا في إنقاذ مرمى برشلونة بالتصدي لتسديد مانو راميريز في الدقيقة الخامسة، وسدد كانيزو كرة بجوار القائم في الدقيقة 15.

وصمد غوادالاخارا أمام برشلونة وخرج بشباك نظيفة في الشوط الأول بفضل تألق حارس مرماه، داني فيسنتي الذي تصدى لعدد من المحاولات أمام إيريك غارسيا وكريستنسن وراشفورد.

كما أضاع لامين يامال وبارادجي وفيرمين لوبيز محاولات هجومية أخرى للضيوف، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

وواصل حارس مرمى غوادالاخارا تألقه في الشوط الثاني، وتصدى لثلاث محاولات جديدة أمام راشفورد وبارداجي.

وتعرض تير شتيغن لاختبارات لا تقل خطورة بتسديدات من دانييل جاياردو وتوني كالفو قبل أن يفتتح كريستنسن النتيجة بهدف بضربة رأس بعد كرة عرضية متقنة من فرينكي دي يونغ.

وبعد هدف برشلونة بدقائق قليلة، تصدى تير شتيغن لتسديدة قوية أمام ساليفو كاروبيتشي، قبل أن يؤكد العملاق الكتالوني تفوقه بهدف ثان سجله راشفورد في الدقيقة 90 بعد مراوغة حارس المرمى، مستفيدا من بينية متقنة لزميله لامين يامال.