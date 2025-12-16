وفاز مونتيل بالجائزة المرموقة عن هدف سجله عبر ركلة مقصية مذهلة من خارج منطقة الجزاء في مرمى إنديبندينتي ريفادافيا ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني الممتاز في مايو الماضي.

وتفوق مونتيل على قائمة نهائية ضمت أسماء بارزة، من بينها لامين يامال (برشلونة) وديكلان رايس (أرسنال)، بالإضافة إلى اللاعب المصري عمرو ناصر (فاركو).

ويعد مونتيل ثاني لاعب أرجنتيني على التوالي يحصد جائزة بوشكاش، خلفا لمواطنه أليخاندرو جارناتشو الفائز بها عام 2024.

وفي جوائز السيدات، فازت المكسيكية ليزبيث أوفالي بالجائزة التي تحمل اسم "مارتا" لأفضل هدف، وذلك عن هدفها الذي سجلته بحركة "العقرب" مع فريقها تيجريس ضد جوادالاخارا.