وجاء اختيار ديمبلي عقب احتساب أصوات مدربي المنتخبات الوطنية وقادتها، إلى جانب جماهير كرة القدم حول العالم والصحفيين المعتمدين لدى الفيفا، حيث حصد أعلى نسبة تصويت متقدماً على منافسين بارزين ضمن القائمة النهائية.

ويعد هذا التتويج انعكاسا لموسم استثنائي قدمه المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان، إذ لعب دورا حاسما في قيادة النادي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً ثمانية أهداف ومقدماً ست تمريرات حاسمة خلال المشوار القاري.

وقال ديمبلي عقب التتويج: "هذا تتويج لعام من العمل الشاق.. أشكر عائلتي وزملائي والمدربين والجماهير. الجائزة مسؤولية جديدة تدفعني لتقديم الأفضل دائماً."

ويرى محللون أن الجائزة تمثل تتويجاً لعودة قوية لديمبلي بعد سنوات من الإصابات وعدم الاستقرار، ليصبح اليوم أحد أبرز لاعبي العالم وأكثرهم تأثيراً في المباريات الحاسمة.

وكان ديمبلي، الذي نال جائزة أفضل لاعب في موسم 2024/2025 في كل من البطولة القارية والدوري الفرنسي، عنصرا محوريا في تتويج باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية. كما ساهم في وصول فريقه إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™.

وتُعد جائزة "ذا بيست" واحدة من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية، وتُمنح سنوياً لأفضل اللاعبين والمدربين بناءً على الأداء خلال الموسم.

أبرز إنجازات ديمبلي في موسم 2024/2025: