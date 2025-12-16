وتعرض مهاجم النادي العربي القطري لقطع في الرباط الصليبي لركبته ستبعده عدة أشهر في ربع نهائي كأس العرب خلال مباراة منتخب الأردن ضد نظيره العراقي.

وكان مدرب الأردن، المغربي جمال سلامي الذي قاد "النشامى" إلى أول مشاركة بتاريخهم في كأس العالم قد أوضح عن إصابة النعيمات يوم الإثنين "نسبة نجاح العملية 100بالمئة، لكن يبقى الاستشفاء والتأهيل، مرتبط بإرادة اللاعب واستجابة جسده والتهيئة الذهنية، نأمل أن يلتحق بكأس العالم".

وأصيب النعيمات (26 عاما) في الدقيقة السابعة وتحامل على نفسه وعاد إلى الميدان بعدما تلقى العلاج خارجه لكنه اضطر إلى ترك مكانه إلى الشاب عودة الفاخوري في الدقيقة 13، بعدما شعر بآلام عقب ارتقائه خلال وقوفه في الحائط البشري اثر ركلة حرة للعراق، وخرج من الملعب على حمالة.

ووقع الأردن في كأس العالم ضمن مجموعة تضم الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا.

ويعتبر النعيمات أحد أبرز لاعبي الأردن إلى جانب مهاجم رين الفرنسي موسى التعمري، ولعب دورا بارزا في التأهل إلى المونديال والحصول على وصافة كأس آسيا الأخيرة للمرة الأولى أيضا.

وحظي النعيمات في الآونة الأخيرة باهتمام الأهلي بطل الدوري المصري بخدماته.