وجاء الحكم بعد دعوى رفعها مبابي ضد ناديه السابق قبيل رحيله إلى ريال مدريد، مطالبا بمستحقات وصفها محاموه بأنها "حقوق مكتسبة لم تسدد".

وقالت محاميته فريدريك كاسيرو: "نشعر بالرضا من الحكم… هذا ما يحدث عندما لا تدفع الرواتب".

وخلصت المحكمة إلى أن سان جيرمان لم يقدم أي اتفاق مكتوب يثبت تنازل اللاعب عن حقوقه، رافضة دفوع النادي بأن مبابي كان يجب أن يتخلى عن المبالغ محل النزاع، كما رفضت ادعاءات إضافية تشمل "التحرش المعنوي" و"الإخلال بسلامة بيئة العمل".

وأكد الفريق القانوني لمبابي أن الحكم "يكرس حقيقة بسيطة: قانون العمل يسري على الجميع، بما فيهم أندية النخبة".

من جانبه، قال باريس سان جيرمان في بيان إنه سيلتزم بالحكم مع احتفاظه بحق الطعن، مضيفا: "لطالما تصرف النادي بحسن نية… ونتمنى للاعب كل التوفيق".