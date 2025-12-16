وتصدر محمد صلاح ترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في "البريميرليغ" (تسجيلا وصناعة) مع ناد واحد، بفضل تمريرته الحاسمة خلال مباراة ليفربول أمام برايتون، ليصل إلى رقم 277 في مشواره مع ليفربول، متفوقا على أسطورة مانشستر يونايتد وين روني.

ونشر ليفربول، على منصته الرسمية مقطع فيديو مدته 52 دقيقة، يشمل جميع أهداف وتمريرات محمد صلاح الـ277 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، احتفالا برقمه القياسي الجديد.

وجاء الفيديو بعنوان: "محطم الأرقام القياسية.. شاهد جميع أهداف وتمريرات محمد صلاح الحاسمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وجاء هذا الاحتفاء بعد أن شهدت علاقة النادي وصلاح توترا بالغا عقب تصريحات أطلقها الأسبوع الماضي، بعد جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

واتهم صلاح "الريدز" بالتخلي عنه وخذلانه، مضيفا أن علاقته مع المدرب الهولندي أرني سلوت انهارت، كما شكك في مستقبله مع النادي.

وزاد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، من شكوك حول مستقبله بعد "الكان" قائلا: "قلت لعائلتي تعالوا إلى مباراة برايتون، لا أعلم إن كنت سألعب أم لا، ولكنني سأستمتع بها في ذهني، وسأستمتع لأنها قد تكون الأخيرة، لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".

وكانت موقعة برايتون، السبت، آخر مباراة لصلاح قبل سفره إلى مصر للمشاركة مع "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير 2026.

ويعد صلاح نجم ليفربول الأبرز والهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق جائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" عدة مرات، لكن أداءه تراجع هذا الموسم، إذ سجل 4 أهداف فقط في 13 مباراة.