سجل نزار الرشدان هدف الأردن والمباراة الوحيد في الدقيقة ‭66‬ من اللقاء الذي أقيم في اتاد البيت بالدوحة إثر تمريرة عرضية من زميله محمود مرضي قابلها الرشدان بضربة رأس قوية في الشباك.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد وليد الأحمد لاعب السعودية بعد عرقلته لعلي علوان مهاجم الأردن اثر انفراده بالمرمى.

شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، مع ندية عالية وسيطرة دفاعية متبادلة، فيما استمرت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وسيواجه المنتخب الأردني في المباراة النهائية منتخب المغرب.