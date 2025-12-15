وافتتح المهاجم كريم البركاوي التسجيل للمغرب في الدقيقة 28 بضربة رأس، مانحا فريقه الأفضلية في الشوط الأول. وقدم المنتخب الإماراتي مباراة تكتيكية، سعى فيها لإغلاق المساحات والاعتماد على التحولات السريعة، خاصة بعد تلقي هدف الافتتاح.

وبالرغم من محاولات منتخب الإمارات، الذي أقصى حامل اللقب الجزائر في ربع النهائي بركلات الترجيح، لتنظيم صفوفه والضغط في الشوط الثاني، إلا أن العارضة تدخلت لمنع هدف التعادل لصالح الإماراتي برونو دي أوليفيرا.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل أشرف المهديوي الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 83، ليخفف الضغط عن فريقه، قبل أن يختتم البديل عبد الرزاق حمد الله التسجيل بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (91).

ويضع هذا الفوز المنتخب المغربي في المباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين منتخبي السعودية والأردن.

فيما سيخوض المنتخب الإماراتي مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية).