وأثار صلاح جدلا واسعا، الأسبوع الماضي بعد اتهامه نادي ليفربول بإلقائه تحت الحافة، وذلك عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية، ما فتح باب الشائعات حول إمكانية رحيله النهائي عن النادي، خاصة بعد سفره إلى مصر للمشاركة مع "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية.

وبعد اجتماع مع المدرب الهولندي أرني سلوت، عاد صلاح إلى قائمة الفريق وشارك في مباراة برايتون التي فاز فيها "الريدز" بهدفين نظيفين، وقدم صلاح خلالها تمريرة حاسمة، لكنه بدا متأثرا بشكل واضح عند صفير النهاية، حيث قام بتحية جماهير ليفربول الجالسة في مدرجات "أنفيلد"، وكان من بين آخر اللاعبين الذين غادروا أرضية الملعب.

وقال خبير لغة الجسد دارين ستانتون إن رد فعل صلاح العاطفي عقب نهاية المباراة يشير إلى قرب رحيله عن النادي.

وقال ستانتون في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "محمد صلاح بدا عاطفيا جدا بعد مباراة برايتون، أعتقد أن ما شاهدناه كان أشبه بوداع، وبصراحة لا أظن أننا سنراه مجددا في هذا المشهد".

وأضاف: "كانت الدموع على عينيه وهو يصفق للجماهير، أرى أن ذلك كان بمثابة أغنيته الأخيرة أو لحظة وداعه".

وتابع: "حتى ولم يكن الأمر رسميا، أعتقد أنه يعلم في قرارات نفسه أنه لن يعيش هذا الموقف مرة أخرى ولن يدخل هذا الملعب مجددا كلاعب ليفربول، أرى أنه سيرحل ولن يعود".

وأوضح الخبير أن تعبيراته كانت "مزيجا من الحزن وخيبة الأمل، لأن الأمور لم تسر كما كان يتمنى، وكان واضحا عليه التأثر الشديد، وظهرت على وجهه تعبيرات دقيقة للحزن مع دموع في عينيه".

والأسبوع الماضي، زاد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي في يناير، من الشكوك حول مستقبله بعد البطولة، قائلا: "قلت لعائلتي: تعالوا إلى مباراة برايتون. لا أعلم إن كنت سألعب أم لا، لكنني سأستمتع بها. في ذهني، سأستمتع لأنها قد تكون الأخيرة. لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وبعد المباراة التي حسمها ليفربول بثنائية من هوغو إكيتيكي، سئل سلوت عما إذا كان يرغب في عودة صلاح عقب مشاركته مع "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، فأجاب ببساطة: "نعم".

كما طوى المدرب الهولندي صفحة الخلاف التي أعقبت تصريحات صلاح النارية وقال: "لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي لحلها".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحيفة أن أندية في الدوري السعودي مهتمة بالتعاقد مع صلاح في حال رغبته في مغادرة ليفربول.