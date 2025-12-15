وواصل مانشستر سيتي ملاحقة أرسنال في سباق المنافسة على صدارة ترتيب الدوري، عقب فوزه الثمين والمستحق بثلاثية نظيفة على مضيفه كريستال بالاس، في المرحلة 16 للمسابقة.

وجاء الفوز ليمنح الإسباني غوارديولا رقما جديدا في مسيرته الحافلة مع الفريق.

وفاز سيتي تحت قيادة غوارديولا بثلاثة أهداف على الأقل في 150 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، من أصل 358 لقاء فقط.

وحطم "بيب" الرقم القياسي السابق الذي سجله فيرغسون مع مانشستر يونايتد، الذي احتاج 522 مباراة لتحقيق 150 فوزا بثلاثة أهداف على الأقل.

كما كان المدرب الوحيد الآخر الذي وصل إلى 150 فوزا بثلاثة أهداف على الأقل مع فريقه بالدوري الإنجليزي، هو الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني التاريخي لأرسنال، الذي احتاج إلى 524 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز.

وإجمالا، فاز فيرغسون في 245 مباراة من أصل 810 مباريات شهدت تسجيل مانشستر يونايتد 3 أهداف أو أكثر، بينما حقق أرسنال بقيادة فينغر نفس النتيجة في 228 مباراة من أصل 828.