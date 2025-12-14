وافتتح هالاند التسجيل (41) وأضاف فيل فودن الهدف الثاني (69)، قبل توقيع النروجي على ثنائيته في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 34 نقطة، معيدا الفارق إلى نقطتين مع أرسنال المتصدر والفائز على ولفرهامبتون السبت بصعوبة 2-1، برصيد 36 نقطة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث مبتعدا بفارق نقطة عن سيتي الوصيف وثلاث عن أرسنال المتصدر.

بدوره، تابع سندرلاند عروضه القوية ونتائجه الإيجابية، بإسقاطه ضيفه وجاره نيوكاسل 1-0 في مواجهة هي الأولى بينهما في الدوري على ملعب "ستاديوم أوف لايت" منذ عشرة أعوام.

وسجّل المهاجم الألماني نيك فولتماده هدف المواجهة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46.